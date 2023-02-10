Макрон може позбавити путіна найвищої нагороди Франції: стала відома роль Зеленського

Зеленський тепер член елітного французького ордену

Під час візиту до Франції президент України Володимир Зеленський отримав від свого французького колеги Макрона нагороду у вигляді ордена Почесного легіону. Він є найвищою почесною медаллю Франції, але є проблема: таку ж медаль має російський диктатор володимир путін. Цим орденом його нагородив у 2006 році президент Франції Жак Ширак. Почесний легіон це не просто нагорода, а орденська організація. Магістром ордена завжди є президент Франції. Тобто путін і Зеленський тепер обидва члени цього елітного ордену.

Як пише видання "ABС News", за словами Макрона, цей крок мав показати "величезне" визнання Францією доблесті України з того часу, як росія вторглася на наші землі. У матеріалі зазначається, що деякі французькі законодавці та активісти закликали президента Франції скасувати нагороду путіна через війну. І Макрон не виключив позбавлення кремлівського лідера честі, наданого тодішнім президентом Жаком Шираком у 2006 році.

Він заявив журналістам, що таке рішення "має серйозне значення і має бути ухвалене в потрібний момент". Макрон також зазначив, що у минулому йому вже доводилося відкликати таку нагороду.

Так, наприклад, раніше Макрон позбавив голлівудського продюсера Харві Вайнштейна його нагороди після поширених звинувачень у сексуальних домаганнях проти нього в 2017 році. Опальний велосипедист і колишня зірка Тур де Франс Ленс Армстронг також втратив свою французьку нагороду Почесного легіону.

Нагадаємо, раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський отримав медаль Свободи Рональда Рейгана.

Також ми повідомляли, що Зеленський виступив у Європарламенті під час своєї поїздки до Європи.