Макрон может лишить путина высшей награды Франции: стала известна роль Зеленского

Зеленский теперь член элитного французского ордена

Во время своего визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский получил от своего французского коллеги Макрона награду в виде ордена Почетного легиона. Он является высшей почетной медалью Франции, но есть проблема: такая же медаль есть у российского диктатора владимира путина. Этим орденом его наградил в 2006 году президент Франции Жак Ширак. Почетный легион — это не просто награда, а орденская организация. Магистром ордена всегда является действующий президент Франции. То есть, путин и Зеленский теперь оба члены этого элитного ордена.

Как пишет издание "ABС News", по словам Макрона, этот шаг должен был показать "огромное" признание Францией доблести Украины с тех пор, как россия вторглась на наши земли. В материале отмечается, что некоторые французские законодатели и активисты призвали президента Франции отменить награду путина из-за войны. И Макрон не исключил лишения кремлевского лидера чести, оказанной тогдашним президентом Жаком Шираком в 2006 году.

Он заявил журналистам, что такое решение "имеет серьезное значение и должно быть принято в нужный момент". Макрон также отметил, что в прошлом ему уже приходилось отзывать такую награду.

Так, например, ранее Макрон лишил голливудского продюсера Харви Вайнштейна его награды после широко распространенных обвинений в сексуальных домогательствах против него в 2017 году. Опальный велосипедист и бывшая звезда Тур де Франс Лэнс Армстронг также лишился своей французской награды Почетного легиона.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский получил медаль Свободы Рональда Рейгана.

Также мы сообщали о том, что Зеленский выступил в Европарламенте во время своей поездки в Европу.