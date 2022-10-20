Отримав у подарунок горілку — чекай проблем: в ЄС взялися за великого друга путіна

На своє 86-річчя італійський політик міг отримати від російського диктатора алкогольний презент

Поки вся Європа виборює запровадження чергових великих санкцій проти Москви, деякі високопоставлені політики з Італії їх легко порушують. Насамперед мова про лідера партії "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі, який міг отримати від володимира путіна в подарунок на день народження скриньку з двадцяти пляшок російської горілки. Подібний презент є серйозним порушенням санкцій проти Москви, адже імпорт алкоголю з рф був заборонений ще в квітні.

Більше подробиць повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію DPA та "Європейської правди". Зазначимо, що скандал серед європейських політиків "палає" вже протягом кількох днів, за які вже звучали і пояснення, і виправдання, і обурення з боку інших.

Почалося все з того, що французьке видання LaPress опублікувало аудіозапис розмови Берлусконі з колегами по партії, під час якої він і похвалився алкогольним подарунком від путіна. Водночас він заявив, що нібито "відновив стосунки" з російським диктатором, відправивши йому у відповідь кілька пляшок "Ламбруско".

"Мене він назвав першим із п’яти своїх справжніх друзів", — чутно на записі голос Берлусконі.

Втім, коли ця ситуація розійшлася у ЗМІ, італійський політик поспішив запевнити, що нічого такого не відбувалося. Сам факт розмови він підтвердив, але заявив, що нібито історія стосувалася ще подій 2008 року. При цьому в бесіді, за словами журналістів, звучали слова про війну в Україні, постачання зброї нашій армії з боку Заходу, а також прізвище Зеленського (який у 2008 році був ще дуже далеким від політики).

Варто зазначити, що розголос дійшов уже й до Єврокомісії, де підтвердили: будь-який імпорт російського спиртного до Європи є забороненим. Якщо ситуація з Берлусконі сталася цього року, але політика явно чекатимуть наслідки.

Додамо, що свій 86-й день народження Сільвіо Берлусконі відсвяткував 26 вересня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що незважаючи на поважний вік, італійський політик все одно боровся за можливість потрапити в уряд Італії на виборах 2022 року. Більше того, перемогу серед виборців здобув Правий альянс Італії, частиною якого є партія "Вперед, Італія".