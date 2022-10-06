Генералу з Уганди сподобалася прем'єр Італії: справа дійшла до великого скандалу

Головнокомандувач збройними силами Уганди хотів висловити свою симпатію, однак щось пішло не так

Між Угандою та Італією ледь не розгорівся дипломатичний скандал після того, як Головнокомандувач збройних сил африканської країни Мухузі Кайнеругаба вирішив принести в дар прем'єр-міністру Італії Джорджі Мелоні 100 корів. Таким чином чоловік хотів висловити свою симпатію до політика, однак за нього довелося просити вибачення президенту Уганди.

Як передає видання Politico, 48-річний Кайнеругаба у власному Twitter-акаунті написав, що його підкорила Джорджа Мелоні. Саме тому він хоче подарувати їй 100 найкрасивіших у світі корів. При цьому він написав, що не розуміє, коли європейці дарують дівчатам квіти, адже за традиціями Уганди — дівчатам, які подобаються, заведено дарувати корів.

Після цього Головнокомандувач збройних сил Уганди заявив, що відмова Італії прийняти від нього 100 корів — означатиме війну. На цьому Кайнеругаба не зупинився і опублікував ще більш абсурдну заяву, що Уганда захопить Рим всього за кілька днів.

У справу довелося втручатися президентові Уганди Йовері Мусевені, який є батьком Головнокомандувача збройних сил тієї ж країни. У середу, 5 жовтня, він перепросив у влади Італії за свого сина. А також повідомив, що Мухузі Кайнеругаба більше не буде керувати ЗС Уганди. Одночасно з цим його підвищили до генерала із чотирма зірками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через похорон Єлизавети II у Великій Британії спалахнув скандал за участю лідерів багатьох країн.