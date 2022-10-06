Генералу из Уганды понравилась премьер Италии: дело дошло до крупного скандала

Главнокомандующий вооруженными силами Уганды хотел выразить свою симпатию, однако что-то пошло не так

Между Угандой и Италией чуть не разгорелся дипломатический скандал после того, как Главнокомандующий вооруженными силами африканской страны Мухузи Кайнеругаба решил принести в дар премьер-министру Италии Джорджи Мэлони 100 коров. Таким образом мужчина хотел выразить свою симпатию к политику, однако за него пришлось извиняться президенту Уганды.

Как передает издание Politico, 48-летний Кайнеругаба в собственном Twitter-аккаунте написал, что его покорила Джорджа Мэлони. Именно поэтому он хочет подарить ей 100 самых красивых коров в мире. При этом он написал, что не понимает, когда европейцы дарят девушкам цветы, ведь по традициям Уганды — девушкам, которые понравились, принято дарить коров.

После этого Главнокомандующий вооруженными силами Уганды заявил, что отказ Италии принять от него 100 коров — будет означать войну. На этом Кайнеругаба не остановился и опубликовал еще более абсурдное заявление, что Уганда захватит Рим всего за несколько дней.

В дело пришлось вмешиваться президенту Уганды Йовери Мусевени, отцу Главнокомандующего вооруженными силами той же страны. В среду, 5 октября, он извинился перед властями Италии за своего сына. А также сообщил, что Мухузи Кайнеругаба больше не будет руководить ВС Уганды. Одновременно с этим его повысили в звании — теперь он генера с четырьмя звездами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за похорон Елизаветы II в Великобритании разразился скандал с участием лидеров многих стран.