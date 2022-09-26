Выборы в Италии: почему тотальная "зрада" для Украины отменяется и какие есть риски

Свой прогноз "Телеграфу" сделала политолог Олеся Яхно-Белковская

Кардинального разворота внешнеполитического курса Италии после досрочных парламентских выборов в вопросе агрессии россии против Украины ожидать не стоит. Впрочем, нужно еще дождаться официальных результатов голосования и формирования нового правительства страны. Хотя для Киева все равно сохраняются некоторые риски.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказала политолог Олеся Яхно-Белковская.

"Не считаю, что на сегодняшний день любая страна ЕС, даже если там случаются досрочные выборы (а именно на это делает ставку россия) и придут правительства, которые будут точно менее четко настроены относительно рф, которые будут иметь более евроскептические настроения… развернется так кардинально, что начнет делать какие-то абсолютно пророссийские пропутинские вещи, — нет. Тем более, когда после полномасштабного вторжения путин угрожает миру ядерными рисками.иЭто вряд ли можно прогнозировать. Но, возможно, это может все-таки усилить какую-то долю евроскептических настроений, традиционных для правых (иногда выступающих вообще за выход из евроинституций), и таким образом сводить к уменьшению единство внутри конкретной страны, а значит и на уровне ЕС в целом. Или погрузить страну во внутренние дискуссии — это может произойти, чтобы снизить активность в санкционном законодательстве", — аргументирует политолог.

Она также подчеркнула, что сегодня перед многими членами Евросоюза стоит вопрос внутреннего законодательства относительно ареста активов и их конфискации. Для этого нужно принимать отдельные законы, потому что это две разные процедуры – арест (замораживание имущества, активов, которыми никто не может пользоваться) и конфискация – когда имущество конфискуется уже на пользу, например, Украины.

"Позитивные ожидания — если будет продолжаться такая же поддержка Украины, как была. А среди негативов: могут усилиться евроскептические настроения и появиться такие позиции, что, мол, да, россия агрессор (мы все это знаем, никто такое не ставит под сомнение), но с санкциями надо быть осторожными. Тем более что в возможной новой коалиции большинство (опять же, учитывая предварительные результаты) около 25% есть у партии Джорджии Мелони. Но все равно значительное число (мандатов, — авт.) у двух других политсил. И в принципе, блокировать решения (если эти две партии объединятся) они смогут", — прогнозирует она.

Яхно-Белковская также напомнила, что Италия как третья экономика в Европе и мощный игрок на уровне ЕС традиционно вместе с Германией и Францией оказывают сильное влияние на позицию и единство внутри самого блока. Следовательно, возможно, что в Брюсселе "будут всячески делать, чтобы Италия воздерживалась от таких евроскептических настроений". "Сама же Мелони, кстати, делала совершенно разные заявления по своему содержанию. Уже позже она открестилась от Муссолини. Но вторжение путина заставило многое пересмотреть… Сейчас все ждут, что будет происходить дальше", — добавила эксперт.

Напомним, после отставки Марио Драги в Италии 25 сентября 2022 года состоялись внеочередные парламентские выборы. По предварительным подсчетам голосов, во время выборов побеждает Правый альянс Италии. Три его основные партии возглавляют Джорджия Мэлони (FdI), Маттео Сальвини (League) и Сильвио Берлускони (Forza Italia).

Как отмечал "Телеграф" ранее, у партий разные политические позиции по нескольким важным вопросам. Один из них касается Украины. Мелони, которая может стать первой женщиной премьер-министром Италии, высказывалась в поддержку жесткой линии по отношению к россии, обещает сохранить как санкции, так и продолжить поставки оружия в Украину. Ее соратники для правых сил не столь категоричны.