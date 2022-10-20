Получил в подарок водку - жди проблем: в ЕС взялись за большого друга путина

На свое 86-летие итальянский политик мог получить от российского диктатора алкогольный презент

Пока вся Европа борется за введение очередных крупных санкций против Москвы, некоторые высокопоставленные политики из Италии их легко нарушают. Речь, прежде всего, о лидере партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который мог получить от владимира путина в подарок на день рождения ящик из двадцати бутылок российской водки. Подобный презент является серьезным нарушением санкций против Москвы, ведь импорт алкоголя из рф был запрещен еще в апреле.

Больше подробностей сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию DPA и "Европейской правды". Отметим, что скандал среди европейских политиков разгорается уже на протяжении нескольких дней, за которые уже звучали и объяснения, и оправдания, и возмущения со стороны других.

Началось все с того, что французское издание LaPress опубликовало аудиозапись разговора Берлускони с коллегами по партии, во время которого он и похвастался алкогольным подарком от путина. Вместе с этим он заявил, что якобы "восстановил отношения" с российским диктатором, отправив ему в ответ несколько бутылок "Ламбруско".

"Меня он назвал первым из пяти своих настоящих друзей", — слышно на записи голос Берлускони.

Впрочем, когда эта ситуация разошлась в СМИ, итальянский политик поспешил заверить, что ничего подобного не происходило. Сам факт разговора он подтвердил, но заявил, будто бы история касалась еще событий 2008 года. При этом в беседе, по словам журналистов, звучали слова о войне в Украине, снабжении нашей армии со стороны Запада, а также фамилия Зеленского (который в 2008 году был еще очень далек от политики).

Стоит отметить, что огласка дошла уже и до Еврокомиссии, где подтвердили — любой импорт российского спиртного в Европу является запрещенным. Если ситуация с Берлускони произошла в этом году, но политика явно будут ждать последствия.

Добавим, что свой 86 день рождения Сильвио Берлускони отпраздновал 26 сентября.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что несмотря на почтенный возраст итальянский политик все равно боролся за возможность попасть в правительство Италии на выборах 2022 года. Более того — победу среди избирателей одержал Правый альянс Италии, частью которого является партия "Вперед, Италия".