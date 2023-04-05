Большой друг путина попал в реанимацию - что говорят врачи

Берлускони только на прошлой неделе вышел из больницы

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, известный своими высказываниями против Украины и подыгрываниями путину, попал в реанимацию.

Об этом сообщает издание Ansa, ссылаясь на собственные источники в итальянском парламенте.

По данным СМИ, Берлускони находится в отделении интенсивной терапии из-за сердечно-сосудистых проблем. Он попал туда сегодня, 5 апреля, с респираторным дистрессом (дыхательная недостаточность). В настоящее время, состояние политика стабильное, но тяжелое.

"Берлускони госпитализирован, потому что предыдущая проблема не была решена", — сказал глава МИД Италии Антонио Таяни в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО.

Он уточнил, что не смог напрямую пообщаться с Берлускони, поскольку был занят на других встречах и без телефона.

Отмечается, что Сильвио Берлускони в последние годы неоднократно страдал от приступов недомогания и только на прошлой неделе вышел из больницы.

Напомним, что Берлускони известен своими скандальными высказываниями в адрес Украины. Так, например, во время одного из своих последних заявлений он раскритиковал премьер-министра Италии за встречу с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе, заявив, чтобы если бы глава нашего государства "прекратил атаковать Донбасс", то якобы война бы завершилась.

На это даже отреагировали в МИД Украины отметив, что "Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента — попытка поцеловать руки путина, которые по локоть в крови".

Ранее мы писали, что в ЕС взялись за Сильвио Берлускони, который мог получить от владимира путина в подарок на день рождения ящик из двадцати бутылок российской водки. Подобный презент является серьезным нарушением санкций против Москвы, ведь импорт алкоголя из рф был запрещен еще в апреле.