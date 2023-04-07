У відомого друга путіна лейкемія — лікарі підтвердили страшний діагноз

Хвороба Берлусконі хоч і не є гострою, але залишається небезпечною

Лікар великого друга путіна та колишнього прем’єра Італії Сільвіо Берлусконі, який опинився днями в реанімації, підтвердив небезпечну хворобу, з якою йому доводиться жити вже деякий час.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Так, за словами лікаря 86-річного Берлусконі зараз він проходить лікування від легеневої інфекції.

"Інфекція є частиною хронічного гематологічного захворювання, носієм якого він був протягом деякого часу: хронічної мієломоноцитарної лейкемії", — заявив лікар Берлусконі Альберто Дзангрілльо.

Він наголошує, що лейкемія не є гострою і що поточна терапевтична стратегія передбачає лікування легеневої інфекції.

Таким чином лікар підтвердив інформацію, яка днями поширювалася у ЗМІ.

Довідка: хронічний мієломоноцитарний лейкоз є смертельно небезпечним захворюванням. За відсутності лікування хворий у середньому живе 2-3 роки, проте сучасні методи дозволяють довести виживання пацієнтів з хронічним лейкозом до 80-85%.

У свою чергу агентство Ansa, посилаючись на дані своїх джерел, повідомляє, що Берлусконі добре реагує на хіміотерапію та лікування легеневої інфекції. Повідомляється про покращення стану політика порівняно з попереднім днем.

Варто зазначити, що Сільвіо Берлусконі останніми роками неодноразово страждав від нападів нездужання і лише минулого тижня вийшов із лікарні.

Нагадаємо, що Берлусконі відомий своїми скандальними висловлюваннями на адресу України. Так, наприклад, під час однієї зі своїх останніх заяв він розкритикував прем’єр-міністра Італії за зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі, заявивши, щоб якби глава нашої держави "припинив атакувати Донбас", то нібито війна завершилася б. На це навіть довелося відреагувати українське МЗС.

"Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента — спроба поцілувати руки путіну, які по лікоть у крові", - йшлося у відповіді.

Раніше ми писали, що в ЄС взялися за Сільвіо Берлусконі, який міг отримати від володимира путіна у подарунок на день народження скриньку з двадцяти пляшок російської горілки.