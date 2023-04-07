У известного друга путина лейкемия - врачи подтвердили страшный диагноз

Болезнь Белрускони хоть и не является острой, но остается опасной

Врач большого друга путина и бывшего премьер Италии Сильвио Берлускони, оказавшегося на днях в реанимации, подтвердил опасную болезнь, с которой ему приходится жить уже некоторое время.

Об сообщает этом издание The Guardian.

Так, по словам лечащего врача 86-летнего Берлускони сейчас он проходит лечение от легочной инфекции.

"Инфекция является частью хронического гематологического заболевания, носителем которого он был в течение некоторого времени: хронической миеломоноцитарной лейкемии", — заявил врач Берлускони Альберто Дзангрилльо.

Он подчеркивает, что лейкемия не является острой и что текущая терапевтическая стратегия предусматривает лечение легочной инфекции.

Таким, образом врач подтвердил информацию, которая на днях распространялась в СМИ.

Для справки: хронический миеломоноцитарный лейкоз является смертельно опасным заболеванием. При при отсутствии лечения больной в среднем живёт 2-3 года, однако современные методы позволяют довести выживаемость пациентов с хроническим лейкозом до 80-85%.

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В свою очередь агентство Ansa, ссылаясь на данные своих источников, сообщает, что Берлускони хорошо реагирует на химиотерапию и лечение легочной инфекции. Сообщается об улучшении состояния политика по сравнению с предыдущим днем.

Стоит отметить, что Сильвио Берлускони в последние годы неоднократно страдал от приступов недомогания и только на прошлой неделе вышел из больницы.

Напомним, что Берлускони известен своими скандальными высказываниями в адрес Украины. Так, например, во время одного из своих последних заявлений он раскритиковал премьер-министра Италии за встречу с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе, заявив, чтобы если бы глава нашего государства "прекратил атаковать Донбасс", то якобы война бы завершилась. На это даже пришлось отреагировать украинскому МИД.

"Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента — попытка поцеловать руки путина, которые по локоть в крови", — говорилось в ответе.

Ранее мы писали, что в ЕС взялись за Сильвио Берлускони, который мог получить от владимира путина в подарок на день рождения ящик из двадцати бутылок российской водки.