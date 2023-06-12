Политику было 86 лет

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который резко высказывался о президенте Владимире Зеленском и войне в Украине, скончался в больнице.

Информация об этом появилась сегодня, 12 июня в итальянской газете Corriere della Sera.

Известно, что Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. 19 мая его выписали из медучреждения после длительной госпитализации в 45 дней из-за пневмонии и лейкемии. Однако в прошлую пятницу он вернулся в клинику.

До этого, 5 апреля, политик был срочно госпитализирован в больницу, где пробыл в реанимации более десяти дней. Тогда медики сообщили, что у Берлускони хронический миеломоноцитаный лейкоз — рак крови.

Для справки: Сильвио Берлускони четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии (1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011 гг.). Также он стал первым мультимиллиардером, возглавившим правительство европейского государства. Вместе с тем политик был одним из самых богатых людей Италии.

Стоит отметить, в первые месяцы полномасштабной войны большой друг российского диктатора Берлускони раскритиковал россию и осудил агрессию в сторону Украины. Затем в сентябре 2022 года он оправдал действия путина и заявил, что диктатора якобы подтолкнули к тому, чтобы тот начал войну. По его мнению, российские войска, зайдя в Украину, должны были заменить украинское правительство "порядочными людьми".

В феврале 2023 года Сильвио Берлускони раскритиковал премьер-министра Италии за встречу с президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе. Тогда он заявил, что если бы Зеленский "прекратил атаковать Донбасс", то война бы завершилась. Однако в украинском МИД быстро ответили политику, заявив, что он "пытается поцеловать руки путина, которые по локоть в крови".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Сильвио Берлускони мог получить от президента рф и своего друга владимира путина ящик из двадцати бутылок российской водки в качестве подарка на свой день рождения. Однако это является нарушением санкций против москвы, поскольку импорт алкогольной продукции из россии запрещен.