Помер відомий радянський і російський модельєр, який одягав Пугачову та "На-На"

Останнім часом чоловік не скаржився на проблеми зі здоров’ям

Відомий російський модельєр В’ячеслав Зайцев помер у віці 85 років в одній із московських лікарень.

Як поінформував Mash, чоловік знаходився на своїй дачі в селищі Каблукове і близько 14:00 викликав швидку допомогу через гострий біль у животі.

Медики встановили у нього шлункову кровотечу та доставили до лікарні, де йому зробили комп’ютерну томографію та відвезли до реанімації. Однак урятувати йому життя не вдалося і о 18:00 стало відомо, що він помер.

Відомо, що останнім часом Зайцев не звертався за допомогою до медиків та не скаржився на проблеми зі здоров’ям.

Зайцев займався створенням своїх авторських колекцій одягу з 1982 року як художній керівник Будинку моди.

Крім того, він займався пошиттям одягу для багатьох радянських та російських естрадних зірок, включаючи Едіту П’єху, Аллу Пугачову, Філіпа Кіркорова, учасників гурту "На-На" та багатьох інших.

Крім світу моди Зайцева також цікавив живопис, якому він приділяв багато уваги.

У 2016 році стало відомо, що дизайнер страждає на хворобу Паркінсона.

Як повідомлялося раніше, стало відомо про смерть гітариста культової шведської групи ABBA Лассе Велландера. Чоловікові було 70 років.