Помер гітарист культового шведського гурту ABBA Лассе Велландер

Шведський музикант пішов із життя у віці 70 років

У понеділок, 10 квітня, стало відомо про смерть гітариста культового шведського гурту ABBA — Лассе Велландера. Чоловікові було 70 років.

Про смерть музиканта повідомило видання The Daily Mail. Відомо, що Лассе Велландер помер у п’ятницю, 7 квітня, від раку. Лікування не дало результату, хвороба стрімко поширилася по всьому організму.

Рідні музиканти написали у Фейсбуці: "Лассе нещодавно захворів, виявилося, що у нього рак, який поширився стрімко. Рано вранці у Страсну п’ятницю (у католиків — ред.) він помер в оточенні своїх близьких. Ми дуже любимо тебе і сумуємо за тобою".

Шведський музикант грав у найпопулярніших хітах деяких культових попгуртів протягом 70-х та 80-х років. Чоловік почав співпрацювати з ABBA у жовтні 1974 року. Першою спільною роботою стали хіти Intermezzo No.1 та Crazy World. Він також брав участь у недавньому альбомі гурту — Voyage ("Подорож"), який вийшов у 2021 році — це був перший альбом гурту через 40 років з моменту виходу останнього альбому.

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