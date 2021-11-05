Рус

Група ABBA випустила новий альбом — перший за 40 років

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
44
ABBA випустила перший із 1981 року музичний альбом Новина оновлена 05 листопада 2021, 10:41
ABBA випустила перший із 1981 року музичний альбом

Через кілька годин після додавання до Apple Music посідає другу позицію серед альбомів.

Один із найуспішніших колективів за всю історію музики випустив новий альбом через 40 років з моменту виходу попереднього. Йдеться про групу ABBA, яка нещодавно показала публіці свої "цифрові копії ".

Про це пише Sky News.

Новий альбом шведського колективу отримав назву Voyage ("Подорож"). До нього увійшли 10 треків. Також варто відзначити, що раніше ABBA представила два треки з нового альбому — I Still Have Faith in You та Don’t Shut Me Down.

Перед цим музиканти востаннє випускали студійний альбом, який отримав назву The Visitors ("Відвідувачі"), у 1981 році і вже зараз посідає другу позицію у рейтингу Apple Music.

Альбом Voyage у Apple Music
Альбом Voyage у Apple Music

Новий альбом музиканти планую вперше показати публіці навесні 2022 року на концерті у Лондоні. Глядачі матимуть змогу побачити на сцені всіх учасників гурту. Також перед ними "виступлять" голограми молодих Агнети Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенні Андерссона та Ані-Фрід Лінгстад.

Зазначимо, шведська група АВВА з’явилася у 1972 році та існувала 10 років. Вони стали авторами таких хітів як Dancing Queen, Super Trouper та Mamma Mia. Крім того, 1974 року вони принесли перемогу Швеції на конкурсі «Євробачення».

Нагадаємо, мережа здивувала відео полтавського вуличного музиканта, який зіграв на баяні у підземному переході композицію Антоніо Вівальді.

Теги:
#Альбом #Група Abba
Вакцина проти COVID-19
Здоров'я
Яку вакцину від коронавірусу вибрати? Лікар вказав на один нюанс
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вакцина проти COVID-19
Яку вакцину від коронавірусу вибрати? Лікар вказав на один нюанс
Дата публікації
Категорія
У ДТП на проспекті Гагаріна 1 особа загинула, 4 постраждали
Світить менший термін? Генпрокурор розповіла про покарання для 16-річного мажора після ДТП у Харкові
Дата публікації
Категорія
Ченці Києво-Печерської лаври
"Не чекав такої агресії": журналіст розповів, як на нього напали ченці Києво-Печерської лаври
Дата публікації
Категорія
Галина Третьякова
Скандальна Третьякова прокоментувала своє покарання за радість від смерті Полякова (відео)
Дата публікації
Категорія
Марина Лазебна
У «Слузі народу» анонсують відставку ще одного міністра