Група ABBA випустила новий альбом — перший за 40 років

Через кілька годин після додавання до Apple Music посідає другу позицію серед альбомів.

Один із найуспішніших колективів за всю історію музики випустив новий альбом через 40 років з моменту виходу попереднього. Йдеться про групу ABBA, яка нещодавно показала публіці свої "цифрові копії ".

Про це пише Sky News.

Новий альбом шведського колективу отримав назву Voyage ("Подорож"). До нього увійшли 10 треків. Також варто відзначити, що раніше ABBA представила два треки з нового альбому — I Still Have Faith in You та Don’t Shut Me Down.

Перед цим музиканти востаннє випускали студійний альбом, який отримав назву The Visitors ("Відвідувачі"), у 1981 році і вже зараз посідає другу позицію у рейтингу Apple Music.

Альбом Voyage у Apple Music

Новий альбом музиканти планую вперше показати публіці навесні 2022 року на концерті у Лондоні. Глядачі матимуть змогу побачити на сцені всіх учасників гурту. Також перед ними "виступлять" голограми молодих Агнети Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенні Андерссона та Ані-Фрід Лінгстад.

Зазначимо, шведська група АВВА з’явилася у 1972 році та існувала 10 років. Вони стали авторами таких хітів як Dancing Queen, Super Trouper та Mamma Mia. Крім того, 1974 року вони принесли перемогу Швеції на конкурсі «Євробачення».

