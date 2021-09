ABBA показала свої цифрові копії, які "заспівають" на концерті в 2022 році

Група ABBA готує до виходу новий альбом і цифрове шоу в його підтримку.

Популярна шведська поп-група АВВА возз’єдналася після майже 40 років після розпаду. Легендарна четвірка: Агнета Фельтськог, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон і Анні-Фрід Лінгстад готують до випуску свій новий альбом і цифрове шоу в його підтримку.

На своїй сторінці в Інстаграм музиканти анонсували шоу, назвавши його революційним. Артисти вирішили виступити перед своїми фанатами, але зроблять вони це в незвичайній манері. Замість Агнети, Бйорна, Бенні і Анні-Фрід на сцені будуть їх цифрові копії на 30 років молодше.

На своїй сторінці в соцмережі, група показала, як виглядатимуть їхні "двійники".

А раніше, музиканти на своєму YouTube-каналі показали, як проходив процес створення "АВВАтаров". Протягом місяця 160 камер записували всі рухи артистів, щоб їх цифрові копії були якомога більше схожі на них. Відзначимо, що до створення віртуальних виконавців був притягнутий творець "Зоряних воєн" Джордж Лукас.

Реліз нового альбому групи під назвою "Voyage" намічений на 5 листопада. Всього в платівки увійде 10 треків, два з яких — "I Still Have Faith in You" і "Don’t Shut Me Down" — вже можна послухати.

