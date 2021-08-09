Снятый в Киеве клип признан одним из величайших в мире (видео)

Музыкальное видео на совместную песню DJ Shadow и американского хип-хоп-дуэта Run the Jewels "Nobody Speak" ("Никто не говорит") вошло в ТОП-100 величайших в мире клипов по версии издания Rolling Stone. Клип занял 20-ю строчку.

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Клип, который был снят в Киеве в здании Национального центра "Український Дім", срежиссировал британский клипмейкер Сэм Пилинг со студией Pulse и украинский продакшн-компанией Radioaktive Film.

"Мы хотели сделать позитивное, жизнеутверждающее видео, которое запечатлело бы политиков в их лучшие годы на выборах", - сказал Shadow. "Вместо этого мы получили это".

Видео вышло в 2016 году и к этому моменту уже собрало более 46 миллионов просмотров и 410 тысяч лайков (дизлайков 12 тысяч).

В 2017 году клип Nobody Speak был номинирован на престижную международную интернет-премию Webby Awards.