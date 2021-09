ABBA показала свои цифровые копии, которые "споют" на концерте в 2022 году

Группа ABBA готовит к выходу новый альбом и цифровое шоу в его поддержку.

Популярная шведская поп-группа АВВА воссоединилась после почти 40 лет после распада. Легендарная четверка в лице Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеус, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад готовят к выпуску свой новый альбом и цифровое шоу в его поддержку.

На своей странице в Инстаграм музыканты анонсировали шоу, назвав его революционным. Артисты решили выступить перед своими фанатами, но сделают они это в необычной манере. Вместо Агнеты, Бьёрна, Бенни и Анни-Фрид на сцене будут их цифровые копии на 30 лет моложе.

На своей странице в соцсети, группа показала, как будут выглядеть их "двойники".

А ранее, музыканты на своем YouTube-канале показали, как проходил процесс создания "АВВАтаров". В течение месяца 160 камер записывали все движения артистов, чтобы их цифровые копии были как можно больше похожи на них. Отметим, что к созданию виртуальных исполнителей был привлечен создатель "Звездных войн" Джордж Лукас.

Релиз нового альбома группы под названием "Voyage" намечен на 5 ноября. Всего в пластинку войдет 10 треков, два из которых — "I Still Have Faith in You" и "Donʼt Shut Me Down" - уже можно послушать.

Ранее, "Телеграф" писал, что клип DJ Shadow и Run the Jewels на песню "Nobody Speak", который был снятый в Киеве в 2016 году стал одним из величайших в мире и занял 20 место по версии издания Rolling Stone.