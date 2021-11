Группа ABBA выпустила новый альбом - первый за 40 лет

Спустя несколько часов после добавления в Apple Music занимает вторую позицию среди альбомов

Один из самых успешных коллективов за всю историю музыки выпустил новый альбом спустя 40 лет с момента выхода предыдущего. Речь идет о группе ABBA, которая недавно показала публике свои "цифровые копии".

Об этом пишет Sky News.

Новый альбом шведского коллектива получил название Voyage ("Путешествие"). В него вошли 10 треков. Также стоит отметить, что ранее ABBA представила два трека из нового альбома — I Still Have Faith in You и Donʼt Shut Me Down.

Перед этим музыканты в последний раз выпускали студийный альбом, который получил название The Visitors ("Посетители"), в 1981 году и уже сейчас занимает вторую позицию в рейтинге Apple Music.

Альбом Voyage в Apple Music

Новый альбом музыканты планируют впервые показать публике весной 2022 года на концерте в Лондоне. Зрители смогут увидеть на сцене всех участников группы. Также перед ними "выступят" голограммы молодых Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад.

Отметим, шведская группа АВВА появилась в 1972 году и существовала 10 лет. Они стали авторами таких хитов как Dancing Queen, Super Trouper и Mamma Mia. Кроме того, в 1974 году они принесли победу Швеции на конкурсе «Евровидения».

Напомним, сеть удивило видео полтавского уличного музыканта, которые сыграл на баяне в подземном переходе композицию Антонио Вивальди.