Укр

Это вам не Моргенштерн: уличный музыкант-виртуоз из Полтавы прославился в сети (видео)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Уличный музыкант Новость обновлена 03 сентября 2021, 08:21
Уличный музыкант

Играл виртуоз в переходе с Европейской улицы на Шевченка

Полтавский уличный музыкант засветился в соцсетях после того, как в подземном переходе блистательно сыграл на баяне композицию итальянца Антонио Вивальди, чем восхитились прохожие и пользователи соцсетей, увидевшие видео.

Им в четверг, 2 августа, поделился один из читателей Twitter, который, скорее всего, был очевидцем игры виртуоза.

По его словам, уличный музыкант играл в полтавском подземном переходе с улицы Европейской на Шевченка. 

Пользователи сети, увидевшие видео, также восхитились талантом молодого парня, игравшего на баяне и прокомментировали пост, сказав, что это куда лучше музыки Моргенштерна и Басты.

Реакция на игру уличного музыканта
Реакция на игру уличного музыканта
В сети восхитились игрой уличного музыканка
В сети восхитились игрой уличного музыканка
Об игре уличного музиканта
Об игре уличного музиканта

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте 2021 года в центре Львова неизвестные напали на уличных музыкантов и сломали музыкальные инструменты, поскольку те пели на русском языке.

Напоминаем, что 20 июня в Харькове прохожему не понравилось, как играл уличный музыкант, поэтому он избил его.

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