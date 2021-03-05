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В самом сердце Львова музыканта избили за песни на русском (видео)

В самом сердце Львова музыканта избили за песни на русском (видео)
16:00 Сегодня Телеграф

В центре Львова на площади Рынок группа неизвестных напала на  уличных музыкантов и сломала музыкальные инструменты. Причиной конфликта стало нежелание исполнителей петь на украинском языке.

Видео инцидента выложила в Instagram свидетель конфликта со стороны музыкантов пользователь polyaris__.

Пост о событиях того вечера выложил и пострадавший музыкант granddreamer00.

 
 
 
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Публикация от Vitoshinskiy Max (@granddreamer00)

 

Как выяснилось, к уличным музыкантам подошла девушка, попросившая их прекратить петь "языком агрессора" в общественном месте. В ответ музыкант ответил, что имеет на это право, завязался конфликт. В ходе перепалки мужчина предложил девушке, если ее тошнит от русского языка, "пойти на панель". Происходящее девушка снимала на видео и выкладывала в социальную сеть. Через некоторое время на музыкантов напали, сломали музыкальный инструмент и избили.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, к ним действительно обращались по поводу инцидента. Событие произошло в четверг вечером , 4 марта, в 20.51. музыканты написали заявление в полицию, а остальные покинули место схватки до прибытия полиции, сообщает ТСН.

В социальных сетях пишут, что нападавшие имеют отношение к ГО "Сокол", молодежке партии "ВО "Свобода".

Напомним, депутата Харьковского областного совета от партии "Европейская Солидарность" Александра Дорошенко, который попал в скандал из-за выступления на русском языке во время внеочередной сессии, исключили из фракции.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 378

Все по теме:

Львов, Нападение, Русский язык, Сокол.
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