Языковой скандал в Харьковском облсовете: по депутату Дорошенко приняли решение

Депутата Харьковского областного совета от партии "Европейская Солидарность" Александра Дорошенко, который попал в скандал из-за выступления на русском языке во время внеочередной сессии, исключили из фракции.

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице "Европейская Солидарность - Харьковщина".

"По итогам собрания в связи с отсутствием аргументированных объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией было решено исключить депутата из фракции", - говорится в нем.

Уточняется, что депутата исключили в связи с нарушением закона о языке "для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата".

В сети начали бурно обсуждать заявление "ЕС" и исключение Дорошенко.

"Хорошо. Но лучше сразу смотреть что за человек", "Спасибо за оперативную реакцию! Хороший пример для всех", "Плохо, потому что фракция теряет один голос, а ему очень хорошо потому, что он имеет возможность зарабатывать деньги, продавая свой голос. К сожалению, нет такой возможности замены на другого партийца из "ЕС", - написали в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Дорошенко извинился за то, что позволил себе высказываться публично на языке страны-агрессора.