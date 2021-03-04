Депутат Харьковского облсовета "вспомнил" украинский язык после вспыхнувшего скандала

Депутат Харьковского областного совета от партии "Европейская Солидарность" Александр Дорошенко, который попал в скандал из-за выступления на русском языке во время внеочередной сессии, извинился за произошедшее.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Говорю откровенно - с трибуны выступал впервые. Разволновался, потому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль на украинском, хотя до этого, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском. Хочу извиниться за это перед обществом, а также перед своими коллегами по партии "Европейская Солидарность", - написал он.

Депутат пообещал, что впредь во время публичных выступлений будет высказываться исключительно на украинском языке.

"Буду откровенен: я, как и подавляющее большинство харьковчан, в быту являюсь русскоязычным. Я понимаю, что это никоим образом не оправдывает этот инцидент. Скорее наоборот. Мы как депутаты должны демонстрировать пример употребления и популяризации государственного языка, прежде всего в Харькове", - резюмировал Дорошенко.

Отметим, что несмотря на извинения, Дорошенко уже объявили выговор, и рассматривают вариант его исключения из партии. Как сообщил в Facebook депутат Харьковского городского совета от партии "Европейская Солидарность" Игорь Исаенко, в связи с инцидентом председатель Харьковской организации "Европейская Солидарность" Ирина Фриз инициирует на заседании фракции рассмотрение вопроса об исключении депутата.

Если объяснения Дорошенко, почему случилось так, что он перешел в своем публичном выступлении на язык агрессора, окажутся полными достаточным количеством аргументов, то его отправят на курсы украинского языка с последующей сдачей тестов.

Как сообщал "Телеграф", ранее депутата местного Харковского горсовета от партии ОПЗЖ Андрея Лесика вытолкали с трибуны из-за желания выступить на русском языке.