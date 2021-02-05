Скачать
Пятница, 05.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Вас обманывали и зомбировали: Зеленский подробно высказался о закрытии каналов Медведчука (видео)
Вас обманывали и зомбировали: Зеленский подробно высказался о закрытии каналов Медведчука (видео)
Итоги дня 5 февраля: тарифные протесты, Зеленский объяснил закрытие каналов Медведчука
Итоги дня 5 февраля: тарифные протесты, Зеленский объяснил закрытие каналов Медведчука
Стало известно, кто воспитает сыновей женщины, умершей после домашних родов в Ровно
Стало известно, кто воспитает сыновей женщины, умершей после домашних родов в Ровно
Внучка президента Украины стала участницей "Голоса країни" (видео)
Внучка президента Украины стала участницей "Голоса країни" (видео)

Обращение на русском - продуманный ход самого Зеленского: почему президент сменил язык в речи о Булгакове

Обращение на русском - продуманный ход самого Зеленского: почему президент сменил язык в речи о Булгакове
Обновлено 20:52 Сегодня Телеграф

Внезапный переход президента Владимира Зеленского с украинского языка на русский во время его традиционного видеообращения к народу, спровоцировало бурное обсуждение в Сети. Напомним, первую часть своего сегодняшнего влога глава государства посвятил новостям о запрете ввоза в Украину экземпляров романа "Мастер и Маргарита" от издательства "Азбука".

Начав говорить на эту тему, Зеленский перешел на русский язык.

"На этом языке, особенно в последнее время, нашим людям вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь я буду правдой на русской языке. На языке, который, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют", – начал свой спич президент.

В своем Твиттере Зеленский сделал дополнительное пояснение, подчеркнув, что русский – "язык многих защитников Украины".

"И защитников от "защитников" того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык. Слава Україні!", – написал Зеленский.

Тему охотно подхватили политические телеграм-каналы. Так, канал "Тайны депутата", написал, что окончательное решение говорить на русском принял сам президент.

"Зеленский записал обращение на русском языке для тех, кто верит, что правда бывает "только на телике и по-русски". По нашим источникам, на собрании политтехнологи ОП оценили риски и думали, нужно писать обращение именно на русском, чтобы подчеркнуть поддержку президентом русскоговорящих. Были возражения, но Зеленский сам принял окончательное решение", – написали авторы.

Впрочем, судя по комментариям, которые пользователи оставляли под публикацией видео на Facebook-странице Офиса президента, немногие вообще обратили внимание на язык повествования президента. Комментаторы писали преимущественно о своем недовольстве или, напротив, удовлетворении в связи с закрытием каналов пула Медведчука.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Максим Иванов
Автор: Максим Иванов
Просмотры: 119

Все по теме:

Русский язык, Булгаков, Мастер и Маргарита, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео момента, как самоубийца упал на коляску с младенцем в Воронеже
02 Внучка президента Украины стала участницей "Голоса країни" (видео)
03 История с пропажей ребенка "суррогатной" матери в Днепре получила продолжение: тело нашли в выгребной яме
04 "А куда я пришла?": в соцсетях массово пародируют забавную фразу Тины Кароль (видео)
05 Стало известно, кто решился оспорить санкции против каналов Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский перешел на русский язык в очередном обращении к украинцам (видео)
Зеленский перешел на русский язык в очередном обращении к украинцам (видео)
Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
Вандалы, облившие краской памятник Бандере, попали на видео
Криштиану Роналду - 36 лет: подборка шедевральных голов легенды футбола (видео)
Криштиану Роналду - 36 лет: подборка шедевральных голов легенды футбола (видео)
Где любят отдыхать украинские звезды в разгар пандемии: между Мальдивами и Доминиканой (фото, видео)
Где любят отдыхать украинские звезды в разгар пандемии: между Мальдивами и Доминиканой (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь