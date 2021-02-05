Обращение на русском - продуманный ход самого Зеленского: почему президент сменил язык в речи о Булгакове

Внезапный переход президента Владимира Зеленского с украинского языка на русский во время его традиционного видеообращения к народу, спровоцировало бурное обсуждение в Сети. Напомним, первую часть своего сегодняшнего влога глава государства посвятил новостям о запрете ввоза в Украину экземпляров романа "Мастер и Маргарита" от издательства "Азбука".

Начав говорить на эту тему, Зеленский перешел на русский язык.

"На этом языке, особенно в последнее время, нашим людям вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь я буду правдой на русской языке. На языке, который, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют", – начал свой спич президент.

В своем Твиттере Зеленский сделал дополнительное пояснение, подчеркнув, что русский – "язык многих защитников Украины".

"И защитников от "защитников" того русского, который к нам приезжают защищать на танках. Украинцы не дадут приватизировать и никому не подарят русский язык. Слава Україні!", – написал Зеленский.

Тему охотно подхватили политические телеграм-каналы. Так, канал "Тайны депутата", написал, что окончательное решение говорить на русском принял сам президент.

"Зеленский записал обращение на русском языке для тех, кто верит, что правда бывает "только на телике и по-русски". По нашим источникам, на собрании политтехнологи ОП оценили риски и думали, нужно писать обращение именно на русском, чтобы подчеркнуть поддержку президентом русскоговорящих. Были возражения, но Зеленский сам принял окончательное решение", – написали авторы.

Впрочем, судя по комментариям, которые пользователи оставляли под публикацией видео на Facebook-странице Офиса президента, немногие вообще обратили внимание на язык повествования президента. Комментаторы писали преимущественно о своем недовольстве или, напротив, удовлетворении в связи с закрытием каналов пула Медведчука.