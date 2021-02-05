Зеленский перешел на русский язык в очередном обращении к украинцам (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал новое видеообращение. Примечательно, что новое видео он записал на российском языке.

Соответствующий ролик был обнародован в Фейсбук партии "Слуга народа".

Своё заявление он посвятил информации о том, что в Украину запрещен ввоз книг на российском языке.

Зеленский отметил, что книги Бориса Акунина и Михаила Булгакова можно спокойно купить в центре Киева.

Помимо того, он отметил, что "Мастер и Маргарита" Булгакова включен в школьную программу, а сама книга получила 14 разрешений.

Он подчеркнул, что ввоз экземпляров данной книги был запрещен только для одного издания, поддерживавшего оккупацию Крыма.

"Короче говоря, новость о запрете Булгакова в Украине - это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба", - сказал Зеленский.

Больше запрете на ввоз книг, вызвавшем волну критики в некоторых СМИ, читайте в материале "Телеграф": Украина запретила Булгакова! Что за бред?