Украина запретила Булгакова! Что за бред?

Украина запретила Булгакова и Акунина! Такие возгласы второй день подряд можно увидеть в некоторых СМИ и на страничках в соцсетях.

Речь о том, что Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины якобы запретил ввозить из России книгу Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", а также детективные романы Бориса Акунина.

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков прокомментировал ситуацию «Телеграфу».

«Самого Булгакова никто не запрещал, а тем более, его книги. На самом деле, Госкомтелерадио запретило ввозить конкретное издание «Мастера и Маргариты», которое в предисловии популяризирует актеров, которые поддержали российскую агрессию против Украины и снимались в экранизации романа (Юрий Кара, Николай Бурляев и Валентин Гафт). Это соответствует закону, который приняли в каденцию Петра Порошенко», - поясняет Сергей Быков.

По его словам, можно по-разному относиться к решениям Госкомтелерадио, но они выполняют закон.

«Пока в парламентском зале не было законопроекта о том, чтобы отменить санкции в отношении российской пропаганды. Полагаю, что до окончания войны, такие законопроекты не подаст никто, даже из так называемого «пророссийского лагеря». Хотя, мне самому этот термин очень не нравится, я считаю всех нардепов проукраинскими, поскольку за них голосовали граждане нашей страны. И эти депутаты работают для своих избирателей. Но факт российской агрессии остается фактом - и отменять закон о противодействии российской пропаганде рано. А пока закон действует - государственные органы будут его исполнять», - резюмирует Сергей Быков.

Не так давно в Украине бурно обсуждали сделки украинских производителей ТВ-контента с российскими телеканалами. Как известно, студия "Квартал 95" продал права на "Лигу смеха" российскому каналу СТС.