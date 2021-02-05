Вас обманывали и зомбировали: Зеленский подробно высказался о закрытии каналов Медведчука (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам, в котором объяснил решение СНБО о закрытии телеканалов "ZIK", "Newsone", и "112 Украина".

Глава государства подчеркнул, что сам пришел с телевидения и в свое время немало пострадал из-за запрета своих фильмов, концертов и сериалов. Мол, он сам ненавидит цензуру и понимает, что значит - защищать свободу слова.

"Если при всем этом я принял такое решение (о закрытии телеканалов, - ред.), значит, на это было весомые, железобетонные причины, - говорит Зеленский. - Если кто-то забыл, то 20 мая 2020 года я дал присягу народу Украины. Я поклялся защищать суверенитет нашей державы. Независимость и безопасность нашей страны. Если кто-то забыл, Россия аннексировала у нас Крым и часть нашей территории сегодня оккупирована. Уверен, временно. И все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связь с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой – все они составляют угрозу Украине. Угрозу нашей стране. А значит, страна будет с ними бороться".

Зеленский отметил, что решение СНБО было полностью поддержано США и Евросоюзом, а также странами "Большой семерки", которые "четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов".

"Вас обманывали и зомбировали", - подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, эти каналы удерживали "информационные армии", которые очень профессионально вводили в заблуждение население Украины, в частности относительно земельной реформы, вопрос снижения тарифов и войны в Донбассе.

"Зарабатывая благодаря войне, они убеждали, что никакой войны на самом деле нет. Точнее, есть, но она гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и России, а это наш внутренний конфликт, ссора, маленький "междусобойчик", - отметил президент.

Зеленский заверил, что именно это главная причина прекращения вещания - и единственная. Никакая критика его как президента здесь не при чем.

Напомним, журналисты "Телеграфа" детально проанализировали историю с запретом на вещание телеканалов пула Виктора Медведчука. В частности, мы разобрались в возможных последствиях такого решения и в том, кому оно может быть на руку.