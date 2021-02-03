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Законно ли Зеленский отключил каналы Медведчука? Ответ юриста

Законно ли Зеленский отключил каналы Медведчука? Ответ юриста
Обновлено 12:52 Сегодня Телеграф

То, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов – 112, NewsOne и ZIK, оказалось неожиданностью для многих.
По данным журналистов, также был введен запрет на полеты для самолетов, которые принадлежат лидеру партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его партнеру Тарасу Козаку. Очевидно, что часть украинского общества восприняло новость, как приятный сюрприз от Банковой, а вот другая – крайне недовольна. Но что же мы имеем в сухом остатке, убирая эмоциональную сторону вопроса? Разобрать ситуацию с юридической стороны "Телеграфу" помог адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар.

Эксперт подчеркивает, что государственные органы должны действовать исключительно в рамках полномочий, которыми они наделены, согласно Конституции и других законов Украины.

"Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, заявила на своей страничке в Facebook, что решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряд телеканалов принято на основании статьи 5 ЗУ "О санкциях". Возможно, если брать во внимание только эту статью, то введение санкций покажется законным. Однако особенностью юриспруденции является то, что закон необходимо читать полностью", – подчеркивает Денис Бондар.

По его словам, если мы прочитаем ч.2 ст. 1 ЗУ "О санкциях", то там содержится исчерпывающий перечень субъектов, к которым могут применяться санкции. И это всё – иностранные субъекты или имеющие отношение к террористической деятельности.

"Упоминания об украинских юридических лицах или, тем более, украинских гражданах там нет. А как мы помним, нормы законов императивные для всех госслужащих и решений государственных органов, – говорит адвокат. – По решению СНБО тоже есть вопросы, так как в ст.ст. 3, 4 ЗУ "О совете национальной безопасности и обороны Украины" определены функции и компетенции. И ни одна из частей статей также не упоминает о возможности введения санкций в отношении украинских юридических лиц или физических лиц. Хотя, стоит отметить, что формулировки в законе отображены очень обтекаемо и в содержание можно поместить многое".

Денис Бондарь

Денис Бондар считает важным обратить внимание еще и на такой момент, который является ключевым.

"Санкции, как правило, применяются в международном праве к иностранным юридическим и физическим лицам, так как государство, которое вводит санкции другим способом не может повлиять на субъекта санкций. Проще говоря, санкции – это способ влияния и ограничений на международном уровне, – поясняет эксперт. – В нашем же случае все телеканалы зарегистрированы согласно законодательству Украины. И владелец их – украинец. По паспорту так точно. А значит, к ним могут применяться нормы уголовного кодекса Украины! Однако, как мы видим, обоснованных уголовных дел в отношении как самих телеканалов, так и владельца нет".

По его мнению, последствия таких решений могут быть как положительные, так и отрицательные.

"Однозначно можно говорить, что влияние оппозиционной партии, которую зацепили санкции, уменьшится, – считает Денис Бондар. – Учитывая, что многие украинцы считают данную политсилу пророссийской, уменьшится влияние России на Украину. С другой стороны, это может привести к процветанию правового нигилизма в Украине и дальнейшей череде решений органов государственной власти, которые противоречат Конституции и законам Украины, но приводятся в исполнение в угоду политических интересов одного из субъектов политического процесса".

Стоит отметить, что проукраинские активисты и политики не скрывают, что удар по медиа Медведчука был неожиданным. Но в основном его одобряют.

Тем временем во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициируют импичмент президента Украины Владимира Зеленского.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 447

Все по теме:

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, ЗИК, "112 Украина", Newsone, Денис Бондарь, Закрытие телеканалов.
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