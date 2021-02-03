ОПЗЖ инициирует импичмент Зеленского

Во фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициируют импичмент президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил народный депутат, сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович, выступая с трибуны Верховной Рады в среду 3 февраля.

"Сегодня впервые за всю историю существования независимой Украины были выключены сразу три ведущих телеканала... Существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги... Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями, над страной", - отметил он.

Видео с выступлением Вадима Рабиновича:

Стоит напомнить, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK.

По данным журналистов, также был введен запрет на полеты для самолетов, которые принадлежат лидеру партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его партнеру Тарасу Козаку.