Соратника Медведчука выгнали из-за трибуны Харьковского горсовета за русский язык (видео)

"Русский мир" из Харькова никуда не ушел. Очередной скандал в городском совете тому явное подтверждение.

Депутата местного горсовета от партии ОПЗЖ Андрея Лесика вытолкали с трибуны из-за желания выступить на русском языке. После трактовки событий "Революции Достоинства" как государственный переворот, депутата выгнали под свист зала. Видео стычки попало в прямую трансляцию заседания горсовета.

"На сессии горсовета мне не дали сделать заявление о несанкционированном визите СБУ в наш офис. Напомню, правоохранителей направили к нам разобраться, собираем ли подписи против тарифного геноцида. Вот так власть реагирует на тех, кто защищает права народа! В сессионном зале находятся «журналисты» от ЕС, которым дана команда блокировать все мои выступления. Среди этих якобы журналистов знакомые лица из "Фрайкора" и другие маргинальные активисты", - озвучил свое мнение Лесик.

Стоит напомнить, что Андрей Лесик не раз был замешан в скандалах, связанных с его своеобразным восприятием войны с Россией и связанными с ней факторами. Так у него на страничке до сих пор висит лозунг "Мой родной язык русский". В декабре 2017 года его задерживали сотрудники СБУ по подозрению в сепаратизме. Ранее ему вручали подозрение по статье 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. А в 2016 году Лесика лишили звания депутата горсовета после публичной демонстрации Георгиевской ленты во время парада на 9 мая.

Напомним, в Харькове на митинге облили зеленкой экс-депутата, возглавившего городскую ячейку ОПЗЖ.