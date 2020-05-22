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Главу харьковской ячейки ОПЗЖ облили зеленкой

Главу харьковской ячейки ОПЗЖ облили зеленкой
15:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Харькове на митинге облили зеленкой экс-депутата, возглавившего городскую ячейку ОПЗЖ.

В Харькове во время митинга облили зеленкой бывшего депутата городского совета Андрея Лесика, который сейчас возглавляет партийную организацию "Оппозиционной платформы - За життя".

Об этом сообщается в паблике ХС-Харьков в Facebook. Там же опубликованы фото с места события.

Инцидент произошел во время митинга против закрытия роддома Южной железной дороге. "Фрайкоровцы тем временем подкрасили Лесика в трендовые политические цвета", - сказано в сообщении.

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По информации, представленной в одной из публикаций, "обидчиков" Лесика задержали правоохранители.

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Харьков, Андрей Лесик, ОПЗЖ.
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