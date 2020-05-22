Главу харьковской ячейки ОПЗЖ облили зеленкой

В Харькове во время митинга облили зеленкой бывшего депутата городского совета Андрея Лесика, который сейчас возглавляет партийную организацию "Оппозиционной платформы - За життя".
Об этом сообщается в паблике ХС-Харьков в Facebook. Там же опубликованы фото с места события.
Инцидент произошел во время митинга против закрытия роддома Южной железной дороге. "Фрайкоровцы тем временем подкрасили Лесика в трендовые политические цвета", - сказано в сообщении.
По информации, представленной в одной из публикаций, "обидчиков" Лесика задержали правоохранители.