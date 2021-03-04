"Как мне удобнее": депутат Харьковского облсовета угодил в скандал из-за русского языка (видео)

Депутат областного совета от партии "Европейская Солидарность" Александр Дорошенко попал в скандал на почве русского языка. Политик демонстративно отказался выступать на государственном языке во время внеочередной сессии.

Инцидент произошел во время обсуждения проекта решения об утверждении отчета о выполнении Программы социального и экономического развития Харьковской области за 2020 год, сообщает depo.

Депутат Александр Дорошенко вышел на трибуну и на русском языке начал критиковать Программу. В ответ на замечание своего коллеги, Дорошенко отказался выступать на государственном языке.

"Я буду тем языком, на котором я, как говорится, лучше и увереннее себя чувствую", - заявил Дорошенко.

Отметим, что председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук также отвечала на вопросы депутата на русском языке.

Выступление Дорошенко было эмоционально восприняты в социальных сетях.

"Депутат ЕС выступает на чистейшем русском языке, на замечание говорит я выступаю так как мне удобнее и как я себя увереннее чувствую. После него выступает депутат ОПЗЖ профессор Василий Россихин на чистейшем украинском, как будто бы на русском. Куда катится этот мир", - написал в facebook журналист Юрий Чевордов. В комментария пользователи поддержали автора.

Напомним, депутата горсовета Харькова от партии ОПЗЖ Андрея Лесика вытолкали с трибуны из-за желания выступить на русском языке.