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"Как мне удобнее": депутат Харьковского облсовета угодил в скандал из-за русского языка (видео)

"Как мне удобнее": депутат Харьковского облсовета угодил в скандал из-за русского языка (видео)
Обновлено 13:07 Сегодня Телеграф

Депутат областного совета от партии "Европейская Солидарность" Александр Дорошенко попал в скандал на почве русского языка. Политик демонстративно отказался выступать на государственном языке во время внеочередной сессии.

Инцидент произошел во время обсуждения проекта решения об утверждении отчета о выполнении Программы социального и экономического развития Харьковской области за 2020 год, сообщает depo.

Депутат Александр Дорошенко вышел на трибуну и на русском языке начал критиковать Программу. В ответ на замечание своего коллеги, Дорошенко отказался выступать на государственном языке.

"Я буду тем языком, на котором я, как говорится, лучше и увереннее себя чувствую", - заявил Дорошенко.

Отметим, что председатель Харьковской ОГА Айна Тимчук также отвечала на вопросы депутата на русском языке.

Выступление Дорошенко было эмоционально восприняты в социальных сетях.

"Депутат ЕС выступает на чистейшем русском языке, на замечание говорит я выступаю так как мне удобнее и как я себя увереннее чувствую. После него выступает депутат ОПЗЖ профессор  Василий Россихин на чистейшем украинском, как будто бы на русском. Куда катится этот мир", - написал в facebook журналист Юрий Чевордов. В комментария пользователи поддержали автора.

Напомним, депутата горсовета Харькова  от партии ОПЗЖ Андрея Лесика вытолкали с трибуны из-за желания выступить на русском языке.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 248

Все по теме:

Скандал, Русский язык, Харьковская ОГА, Александр Дорошенко.
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