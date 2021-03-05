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"Во Львове московской х***и не будет": новые детали скандала с избиением музыканта

"Во Львове московской х***и не будет": новые детали скандала с избиением музыканта
19:02 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Накануне во Львове на площади Рынок неизвестные напали и избили группу музыкантов за то, что те исполняли песни на русском языке, - скандал поднял широкий общественный резонанс.

С одной стороны многие поддерживают патриотов, которые встали на защиту украинского языка, с другой же стоит вопрос о целесообразности и правомерности их радикальных методов.

Шум вокруг музыкантов подняла natalia.markevych, которая требовала прекратить исполнение песен на языке агрессора. Она снимала происходящее на видео.

На кадрах заметно, что поначалу музыкант обращался к девушке на украинском языке, но потом, когда конфликт обострился, перешел на русский. В контексте этого он и сказал фразу, растиражированную националистами, о том, что в жизни он русскоязычный: "И что ты мне сделаешь?", - спрашивал он.

Обслуживание на украинском языке: где обязаны использовать и какие штрафы применяются для нарушителей (инфографика)

При этом сам мужчина заявил, что согласно закону, на украинский язык переводится сфера обслуживания, но исполнение песен на иностранных языках никто не запрещал.

Девушка отвечала ему, что ей неприятно слушать русский язык, гуляя по городу, и что ее "тошнит", - в ответ парень предложил ей отойти в сторону "на панель", раз она так плохо себя чувствует.

Спустя некоторое время к группе подошли неизвестные, которые избили музыкантов и сломали их инструменты. По некоторым данным, это были националисты из "Сокола".

"У меня во Львове московской ху**и не будет", - одобрительно прокомментировала это девушка в сториз на своей странице в Инстаграм, но затем сообщение удалила. 

Позже пострадавший обнародовал компиляцию заявлений девушки и реакции сети на произошедшее. 

В одном из фрагментов слышно, как девушка призывает к насилию. 

"Я пришла, открываю Инстаграм, как бальзам на душу. Так и надо. Так должно быть не только во Львове, но и в каждом городе. С такими московскими с**ами надо делать подобное. Я не призываю к насилию... хотя нет, призываю", - сказала она. 

 
 
 
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Публикация от Vitoshinskiy Max (@granddreamer00)

Как сообщалось ранее, 16 января, языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский. За отказ обслуживать на государственном языке заведение могут оштрафовать на сумму до 6800 грн.

 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Львов, Избиение, Российский язык.
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