Плохо играл: у метро в Харькове избили уличного музыканта (фото)

В центре Харькова неизвестный напал на уличного музыканта. Правоохранители задержали мужчину.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Инцидент произошёл сегодня, 20 июня, утром на выходе из станции метро "Университет". Неизвестный мужчина подошел к музыканту, который в это время играл на гитаре. Гражданин провоцировал конфликт и обидно приставал к заявителю якобы из-за плохой игры и нетипичного внешнего вида.

Впоследствии злоумышленник нанес ему телесные повреждения, забрал музыкальный инструмент и ушел с места происшествия.

После чего правоохранители опросили потерпевшего и начали поиск преступника. Мужчину удалось обнаружить и задержать на проспекте Независимости, он шел с гитарой в руках.

Для установления обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал "Телеграф", в Харькове помощник народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Куницкого Дмитрий Никонов ранил человека на парковке.