Помощник нардепа подстрелил человека в ногу и попал в драку в Харькове (видео)

19 июня около 20:30 в Харькове на улице Новоалександровская помощник народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Куницкого Дмитрий Никонов ранил человека на парковке.

Об этом сообщает Телеграм-канал "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ БЛОК".

По словам Никонова, незнакомый ему водитель припарковался у зарядной станции. Никонов попросил мужчину переставить автомобиль на другое место, но тот повел себя агрессивно и ударил Никонова в лицо. Защищаясь, помощник нардепа выхватил травматический пистолет и выстрелил в землю, и якобы пострадавший сам "набежал мизинцем на резиновую пулю".

Со слов раненого 42-летнего мужчины, когда он припарковал свой автомобиль, к нему подошел Никонов и попросил переставить машину на другое место. Он отказался. Тогда помощник нардепа стал грубить, бить по его машине, а когда водитель вышел, ударил его несколько раз и выхватил пистолет. Водитель ударил Никонова в ответ, пытаясь выбить пистолет из рук, но это ему не удалось, после чего Никонов начал стрелять и ранил его.

Кроме того, на месте стрельбы оказался член общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий.

Как он рассказал в комментарии Depo.Харьков, к месту происшествия приехала "группа поддержки" Никонова. Друзья или охранники препятствовали работе журналистов, мешали съемке. Сосницкий пожаловался полиции, после чего было составлено заявление.

Следует отметить, что в Украине ограничено право на владение травматическим оружием. Такое право имеют несколько групп граждан, один из которых - журналисты. Дмитрий Никонов, который является владельцем компании "Автоентерпрайз", представляется и журналистом, и помощником депутата, и охраняемым лицом.

Напомним, неделю назад в Херсонской области на трассе Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка полицейский стрелял по людям. Одна пуля попала в ногу водителя, вторая - в живот его товарища.