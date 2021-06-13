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На Херсонщине полицейский пытался скрыться и устроил стрельбу (фото)

На Херсонщине полицейский пытался скрыться и устроил стрельбу (фото)
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Фото: most.ks.ua

В Херсонской области на трассе полицейский стрелял по людям. Инцидент произошел на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка.

Как сообщает местное издание "Мост", все началось с ссоры между водителями. Один из водителей, полицейский, выезжал со стороны поселка Цукуры в сторону села Коробки и не предоставил преимущество другому автомобилю, чем создал аварийную ситуацию, и пытался скрыться с места происшествия.

Водитель решил догнать нарушителя, но тот начал стрелять из травматического оружия. Одна пуля попала в ногу водителя, вторая - в живот его товарища. 

Сообщается, что стрелявший — старший инспектор по особым поручениям УОАЗОР ГУНП в Днепропетровской области Павел Заяц. Пострадавшие мужчины — бывшие участники АТО. Одного из мужчин доставили в больницу, где его прооперировали.

Следует отметить, что в машине пострадавших находились дети, которые очень испугались и находятся в шоковом состоянии.

На место стрельбы прибыли полицейские, оперуполномоченные внутренней безопасности и следователи ГБР, которые приняли заявления о преступлении и провели необходимые следственные действия.

Стрелявшему полицейскому грозит реальный тюремный срок.

Напомним, 12 июня "Телеграф" писал о том, что неизвестный расстрелял из пистолета автомобиль Nissan с водителем внутри.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Полиция, Херсонская область, Стрельба.
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