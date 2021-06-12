В Днепре расстреляли машину с водителем: видео преступления попало в сеть

В Днепре в ночь на 12 июня неизвестный расстрелял из пистолета автомобиль Nissan с водителем внутри.
Об этом пишет "Днепр оперативный".
Происшествие произошло около 3:20 на улице Сичеславская Набережная возле клуба "РИО".
К легковушке подъехал автомобиль BMW без номерных знаков, из которого было произведено несколько выстрелов из, предположительно, пневматического пистолета.
После "расстрела", BMW скрылся с места происшествия и исчез в неизвестном направлении.
К счастью обошлось без пострадавших. На снимках с места происшествия видно, что Nissan получил несколько попаданий, в частности было выбито стекло в левой передней двери.
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