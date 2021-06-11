На Львовщине священник "погорел" на торговле оружием (фото, видео)

Во Львовской области сельский священник наладил "бизнес" по переделыванию газового и травматического оружия в боевое, с последующей продажей его через интернет.

Об этом пишет пресс-служба полиции Волынской области.

Информация о том, что некий мужчина торгует боевым оружием поступила правоохранителям еще в апреле, однако поскольку делец не оставлял никаких контактов для связи, это усложнило работу следователей.

Полицейские под прикрытием сделали закупку "товара" и смогли выйти на след злоумышленника, ним оказался 47-летний священнослужитель одного из сел на Львовщине.

По месту проживания мужчины были обнаружены оружие и боеприпасы, а также документация и технические устройства. Примечательно, что оружие священник хранил даже в церкви.

Также отмечается, что его несколько лет назад привлекали к ответственности за совершение аналогичного преступления.

Теперь ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Как сообщалось ранее, в Киевской области 15-летняя девушка застрелила своего 16-летнего друга из пневматической винтовки.