Хотела сделать зрелищное фото: в Буче выпускница застрелила из ружья своего друга

В городе Буча (Киевская область) 15-летняя девушка застрелила своего 16-летнего друга, пытаясь сделать крутое фото для соцсетей.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Фейсбук.

"Сегодня в Буче после прохождения ВНО четверо школьников пошли к частному дому одного из друзей, нашли пневматическое ружье и начали фотографироваться с оружием для соцсетей", - написал он.

В какой-то момент девушка случайно нажала на курок и выстрелила в грудь своему другу, после чего тот погиб на месте.

Согласно предварительным данным, родители убитого парня хотели подарить ему ружье на день рождения.

По данному факту открыто дело об убийстве по неосторожности, все детали происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Киеве мужчина в одних трусах устроил стрельбу на улице.