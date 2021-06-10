В Киеве мужчина в одних трусах устроил стрельбу на улице (видео 18+)

В Киеве на Троещине практически голый мужчина устроил разборки со стрельбой прямо на улице.

Кадрами, заснятыми очевидцем, поделились в телеграм-канале "Київ Оперативний".

"Похоже, у кого-то плохое настроение. Интересно, а разрешение есть?", - сказано в сообщении.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

О происходящем на кадрах высказались и пользователи сети. Одна из них предположила, что стрелявший мужчина является ее бывшим соседом.

"Наркоман и алкаш, но со связями в полиции - посадить за нападения не удалось", - написала она.

Как сообщалось ранее, трое жителей Киева на камеры пытали и избивали бездомных, а одного из них даже убили. Теперь злоумышленникам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.