Пытали бездомных и выкладывали видео в сети: под суд пойдут трое киевлян

Трое жителей Киева из хулиганских побуждений жестоко издевались и пытали бездомных, а одного из них убили, снимая все это на видео. Теперь им грозит пожизненное заключение.

Об этом в четверг, 10 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на странице в соцсети Facebook.

Преступления они совершали в период с 15 августа по 19 сентября 2020 года в Шевченковском районе столицы.

"Трое мужчин, зная, что бездомные устроили себе временный ночлег в заброшенном здании на ул. Обсерваторной, ночью проникали в помещение и выбирали жертву, над которой потом издевались. Злоумышленники сначала представлялись правоохранителями, после чего сразу распыляли в лицо потерпевшим перечный газ, после чего начинали жестоко избивать, нанося удары руками и ногами, а также деревянной битой или кирпичом", - рассказали в ведомстве.

Свои действия злоумышленники снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выкладывали запись в телеграмм-канал. От указанных нападений пострадали три бездомных.

"В дальнейшем в ходе расследования и анализа видеозаписей, изъятых с мобильных телефонов подозреваемых, следователи полиции установили причастность подозреваемых к еще одному особо тяжкому преступлению, а именно умышленному убийствау бездомного мужчины, тело которого с признаками удушения было найдено 19 сентября 2020 года на детской площадке на ул. Трехсвятительской в Киеве. Убийство этого человека подозреваемые также снимали на мобильный телефон", - добавили в прокуратуре.

По результатам расследования обвинительный акт по обвинению указанных лиц в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 3 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище), ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий) УК Украины передано в суд.

Все обвиняемые сейчас находятся под стражей.

"Санкция ч. 2 ст. 115 УК Украины предусматривает, в частности, наказание в виде пожизненного лишения свободы", - добавили в прокуратуре Киева.

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