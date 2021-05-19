Молодого мужчину в Киеве зверски убили 18-ю ударами ножа: преступника пока не нашли (фото)

В Киеве в Днепровском районе произошло ЧП: на улице Новаторов нашли труп мужчины с множественными ножевыми ранениями и ушибами.

Об этом 19 мая сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

В полицию об инциденте сообщили около 7 утра, после чего на место сразу выехали оперативники и кинологи.

Прибыв по указанному адресу правоохранители нашли тело человека с признаками насильственной смерти.

После осмотра тела экспертами было установлено, что погибший получил около 18-ти ножевых ранений, а также многочисленные ушибы.

Точную причину смерти 27-летнего местного жителя установит судмедэксперт.

На данный момент полицейские разыскивают преступника. По данному факту завели уголовное дело за "умышленное убийство", наказание за которое предусматривает до 15 лет за решеткой.

Фото с места событий:

Напомним, что 17 мая, в Донецкой области пьяный военный ВСУ открыл огонь по молодым парням, в результате чего они получили ранения в ноги и их госпитализировали.