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На Донбассе пьяный военный палил из пистолета по подросткам: подробности

На Донбассе пьяный военный палил из пистолета по подросткам: подробности
Обновлено 18:16 Сегодня Телеграф

Поздним вечером в понедельник, 17 мая, в центре Краматорска (Донецкая область) пьяный военный ВСУ открыл огонь по молодым парням, в результате чего они получили ранения в ноги и их госпитализировали.

Об этом сообщают Vesti.ua.

Так, около одиннадцати часов вечера указанного дня, когда и случилась стрельба, полицейские бросились на поиски стрелка. Его разыскали в считанные часы. Им оказался военнослужащий ВЧ А-2900 ВСУ, разведчик-сапер 21-летний Арсений Б.

Как оказалось, находясь на площади Мира, военный выстрелил из пистолета ТТ по ногам 18-летнему Денису К. и 16-летнему Евгению Н. У обоих парней медики определили огнестрельные ранения ног.

Что именно стало причиной для стрельбы – неизвестно.

Как сообщал "Телеграф", ранее двое военнослужащих Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения открыли стрельбу в купе пассажирского поезда № 126 "Константиновка (Донецкая область) – Киев" из табельного оружия. Обезоруживать их пришлось бойцам спецподразделения полиции КОРД.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 497

Все по теме:

Военные, Стрельба, Подростки, ВСУ, Краматорск, Арсений Белавин.
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