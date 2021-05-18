На Донбассе пьяный военный палил из пистолета по подросткам: подробности

Поздним вечером в понедельник, 17 мая, в центре Краматорска (Донецкая область) пьяный военный ВСУ открыл огонь по молодым парням, в результате чего они получили ранения в ноги и их госпитализировали.

Об этом сообщают Vesti.ua.

Так, около одиннадцати часов вечера указанного дня, когда и случилась стрельба, полицейские бросились на поиски стрелка. Его разыскали в считанные часы. Им оказался военнослужащий ВЧ А-2900 ВСУ, разведчик-сапер 21-летний Арсений Б.

Как оказалось, находясь на площади Мира, военный выстрелил из пистолета ТТ по ногам 18-летнему Денису К. и 16-летнему Евгению Н. У обоих парней медики определили огнестрельные ранения ног.

Что именно стало причиной для стрельбы – неизвестно.

Как сообщал "Телеграф", ранее двое военнослужащих Вооруженных сил Украины в состоянии алкогольного опьянения открыли стрельбу в купе пассажирского поезда № 126 "Константиновка (Донецкая область) – Киев" из табельного оружия. Обезоруживать их пришлось бойцам спецподразделения полиции КОРД.