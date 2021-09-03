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Це вам не Моргенштерн: вуличний музикант-віртуоз з Полтави прославився у мережі (відео)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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Вуличний музикант Новина оновлена 03 вересня 2021, 08:21
Вуличний музикант

Грав віртуоз у переході з Європейської вулиці на Шевченка

Полтавський вуличний музикант засвітився в соцмережах після того, як у підземному переході блискуче зіграв на баяні композицію італійця Антоніо Вівальді, чим захопилися перехожі та користувачі соцмереж, які побачили відео.

Ним у четвер, 2 серпня, поділився один з читачів Twitter, який, швидше за все, був очевидцем гри віртуоза.

За його словами, вуличний музикант грав у полтавському підземному переході з вулиці Європейської на Шевченка.

Користувачі мережі, які побачили відео, також захопилися талантом молодого хлопця, який грав на баяні та прокоментували пост, сказавши, що це куди краще музики Моргенштерна і Басти.

Реакція на гру вуличного музиканта
Реакція на гру вуличного музиканта
У мережі захопилися грою вуличного музиканка
У мережі захопилися грою вуличного музиканка
Про гру вуличного музиканта
Про гру вуличного музиканта

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в березні 2021 року в центрі Львова невідомі напали на вуличних музикантів і зламали музичні інструменти, оскільки ті співали російською мовою.

Нагадуємо, що 20 червня в Харкові перехожому не сподобалося, як грав вуличний музикант, тому він побив його.

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