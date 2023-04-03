Страсний тиждень 2023: які церковні заборони не можна порушувати в цей час
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кожен день Страсного тижня має особливий сенс і називається Великим
З понеділка, 3 квітня, у християн західного обряду починається Страсний тиждень, який ще називається Страсна седмиця. Триватиме вона з 3 по 9 квітня і завершиться Великоднем (Світлим Христовим Воскресінням), яку католики цього року святкують 9 квітня. Страсний тиждень збігається з останнім, найсуворішим тижнем Великого посту. Це той період, під час якого згадують про страждання Ісуса Христа.
Кожен день Страсного тижня має свій особливий зміст, правила та заборони, яких необхідно дотримуватися. У піст не можна вживати в їжу м’ясні та молочні страви, а також яйця та рибу. Також не можна влаштовувати вечірки та веселитися. У передпасхальний тиждень у храмах не проводяться обряди вінчання та хрещення, і не відзначаються релігійні свята.
Що не можна робити в Страсний тиждень-2023
- Порушувати піст та веселитися.
- Сваритись, кричати, скандалити.
- Займатися тяжкою фізичною працею.
- Святкувати весілля та дні народження.
- Відмовляти комусь у допомозі.
- Поминати померлих родичів.
- Здійснювати хрещення.
Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.
Також ми писали, коли в Україні у 2023 році відзначається Чистий четвер. Щорічно свято приходиться на різні числа залежно від дати Великодня. Крім того, ми повідомляли, коли у 2023 році відзначається Страсна п’ятниця — один із найважливіших днів останнього тижня перед Великоднем.