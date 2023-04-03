Страсний тиждень 2023: які церковні заборони не можна порушувати в цей час

Кожен день Страсного тижня має особливий сенс і називається Великим

З понеділка, 3 квітня, у християн західного обряду починається Страсний тиждень, який ще називається Страсна седмиця. Триватиме вона з 3 по 9 квітня і завершиться Великоднем (Світлим Христовим Воскресінням), яку католики цього року святкують 9 квітня. Страсний тиждень збігається з останнім, найсуворішим тижнем Великого посту. Це той період, під час якого згадують про страждання Ісуса Христа.

Кожен день Страсного тижня має свій особливий зміст, правила та заборони, яких необхідно дотримуватися. У піст не можна вживати в їжу м’ясні та молочні страви, а також яйця та рибу. Також не можна влаштовувати вечірки та веселитися. У передпасхальний тиждень у храмах не проводяться обряди вінчання та хрещення, і не відзначаються релігійні свята.

Що не можна робити в Страсний тиждень-2023

Порушувати піст та веселитися.

Сваритись, кричати, скандалити.

Займатися тяжкою фізичною працею.

Святкувати весілля та дні народження.

Відмовляти комусь у допомозі.

Поминати померлих родичів.

Здійснювати хрещення.

Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році будуть припадати головні християнські свята через зміни у церковному календарі.

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