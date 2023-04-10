Умер гитарист культовой шведской группы ABBA Лассе Велландер

Шведский музыкант ушел из жизни в возрасте 70 лет

В понедельник, 10 апреля, стало известно о смерти гитариста культовой шведской группы ABBA — Лассе Велландера. Мужчине было 70 лет.

О смерти музыканта сообщило издание The Daily Mail. Известно, что Лассе Велландер скончался в пятницу, 7 апреля, от рака. Лечение не дало результат, болезнь стремительно распространилась по всему организму.

Родные музыканты написали в Фейсбуке: "Лассе недавно заболел, оказалось, что у него рак, который распространился стремительно. Рано утром в Страстную пятницу (у католиков — ред.) он скончался в окружении своих близких. Мы очень любим тебя и скучаем по тебе".

Шведский музыкант играл в самых популярных хитах некоторых культовых поп-групп на протяжении 70-х и 80-х годов. Мужчина начал сотрудничать с ABBA в октябре 1974 года. Первой совместной работой стали хиты Intermezzo No.1 и Crazy World. Он также участвовал в недавнем альбоме группы — Voyage ("Путешествие"), который вышел в 2021 году — это был первый альбом группы спустя 40 лет с момента выхода последнего альбома.

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