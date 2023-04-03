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Страстная неделя 2023: какие церковные запреты нельзя нарушать в это время

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Страстная неделя - что нельзя делать с 3 по 9 апреля 2023 года
Страстная неделя - что нельзя делать с 3 по 9 апреля 2023 года. Фото freepik.com

Каждый день Страстной недели имеет особый смысл и называется Великим

С понедельника, 3 апреля, у христиан западного обряда начинается Страстная неделя, которая еще называется Страстная седмица. Продлится она с 3 по 9 апреля и завершится Пасхой (Светлым Христовым Воскресеньем), которую католики в этом году празднуют 9 апреля. Страстная неделя совпадает с последней, наиболее суровой неделей Великого поста. Этот тот период, во время которого вспоминают о страданиях Иисуса Христа.

Каждый день Страстной седмицы имеет свой особый смысл, правила и запреты, которых необходимо придерживаться. В пост нельзя употреблять в пищу мясные и молочные блюда, а также яйца и рыбу. Также нельзя устраивать вечеринки и веселится. В предпасхальную неделю в храмах не проводятся обряды венчания и крещения и не отмечаются религиозные праздники.

Что нельзя делать в Страстную седмицу-2023

Страстная неделя 2023 по дням
  • Нарушать пост и веселиться.
  • Ссориться, кричать, скандалить.
  • Заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Праздновать свадьбу и дни рождения.
  • Отказывать кому-либо в помощи.
  • Поминать умерших родственников.
  • Совершать крещение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.

Также мы писали, когда в Украине в 2023 году отмечается Чистый четверг. Ежегодно праздник приходится на разные числа в зависимости от даты Пасхи. Кроме того мы сообщали, когда в 2023 году отмечается Страстная пятница — один из важнейших дней последней недели перед Пасхой.

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#Праздники #Запреты #Страстная неделя