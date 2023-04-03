Страстная неделя 2023: какие церковные запреты нельзя нарушать в это время

Каждый день Страстной недели имеет особый смысл и называется Великим

С понедельника, 3 апреля, у христиан западного обряда начинается Страстная неделя, которая еще называется Страстная седмица. Продлится она с 3 по 9 апреля и завершится Пасхой (Светлым Христовым Воскресеньем), которую католики в этом году празднуют 9 апреля. Страстная неделя совпадает с последней, наиболее суровой неделей Великого поста. Этот тот период, во время которого вспоминают о страданиях Иисуса Христа.

Каждый день Страстной седмицы имеет свой особый смысл, правила и запреты, которых необходимо придерживаться. В пост нельзя употреблять в пищу мясные и молочные блюда, а также яйца и рыбу. Также нельзя устраивать вечеринки и веселится. В предпасхальную неделю в храмах не проводятся обряды венчания и крещения и не отмечаются религиозные праздники.

Что нельзя делать в Страстную седмицу-2023

Нарушать пост и веселиться.

Ссориться, кричать, скандалить.

Заниматься тяжелым физическим трудом.

Праздновать свадьбу и дни рождения.

Отказывать кому-либо в помощи.

Поминать умерших родственников.

Совершать крещение.

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