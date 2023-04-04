Умер Рюити Сакамото. "Последний император" и другие лучшие саундтреки композитора (видео)

Саундтреки японского композитора номинировались на все кинопремии, включая "Оскар"

На днях в возрасте 71 года умер японский композитор-новатор Рюити Сакамото, один из создателей национальной электронной музыки. Сакамото, прославившийся участием в популярной синтипоп-группе Yellow Magic Orchestra, много и плодотворно работал в кино. Он стал первым японцем, которому вручили "Оскар" за лучший оригинальный саундтрек к фильму ("Последний император" Бернардо Бертолуччи, 1988), был лауреатом "Грэмми", BAFTA и "Золотой глобус". В память о мастере "Телеграф" решил вспомнить его лучшие композиции к фильмам.

"Счастливого Рождества, мистер Лоуренс" (1983)

Это — одна из первых громких работ в кино Рюити Сакамото, причем не только в качестве кинокомпозитора, но также исполнителя одной из главных ролей. Партнером Сакамото в этой истории противостояния двух офицеров в лагере военнопленных во Вторую мировую (он сыграл японского коменданта концлагеря) стал британская поп-икона Дэвид Боуи в роли британского майора. Это было эффектно – драму противостояния двух культур разыгрывали две звезды популярной музыки из ЯПонии и Великобритании. Вокальную версию главной темы из фильма записал другой известный британский певец, Дэвид Сильвиан. Результат – премия BAFTA.

"Последний император" (1988)

Бернардо Бертолуччи стал классиком еще в начале 1970-х с фильмами "Конформист" и "Последнее танго в Париже", но международное признание получил благодаря эпическому байопику о последнем императоре Китая Пу И. Одна из девяти статуэток "Оскар" досталась Рюити Сакамото за лучшую музыку к фильму – премию он разделил с китайским композитором Цун Су и еще одной поп-звездой, американцем Дэвидом Бирном из группы Talking Heads. Кроме того, Сакамото снова сыграл одну из ролей — политического деятеля Масахико Амакасу: очень спорной исторической личности, японского Геббельса. В дальнейшем композитор напишет музыку еще к двум фильмам Бертолуччи — "Под покровом небес" и "Маленький Будда".

"Дикие пальмы" (1993)

Потерянный шедевр, который зрители по достоинству оценили только спустя десятилетия – фантастический мини-сериал о виртуальной реальности и манипуляциях массовым сознанием. "Дикие пальмы" стали одним из первых современных сериалов с их многослойной драматургией, большими бюджетами и звездами первой величины. (Сериал поставил Оливер Стоун, а в камео снялся отец "киберпанка" Уильям Гибсон.) За прошедшие 30 лет "Дикие пальмы" совершенно не утратили своей актуальности как художественного и, главное, публицистического высказывания – когда мы увидели, как работает "пост-правда" в реальности. Дополнительным украшением шоу стала музыка Сакамото, которого спустя много лет пригласили написать саундтрек к одной из серий "Черного зеркала" – прямого наследника "Диких пальм".

"Глаза змеи" (1998)

Кроме Нагиса Ошимы и Бернардо Бертолуччи, Сакамото сотрудничал с другим культовым режиссером ХХ века, Брайаном де Пальмой. Автор стильных, прихотливо придуманных и сложно поставленных триллеров, наследующих традициям Альфреда Хичкока, де Пальма как никто другой умел нагнетать в кадре напряжение. Под стать его фильмам и музыка – тревожная, драматичная и, конечно же, очень красивая. Впрочем, послушайте сами.

"Выживший" (2015)

История тяжело раненого охотника Хью Гласса, который после схватки с медведем прополз 300 километров к людям, принесла первый "Оскар" Леонардо Ди Каприо и стала заметным фильмом прошлого десятилетия. Кроме мощных актерских работ и впечатляющих съемок, в немалой степени успех этого эпического вестерна обязан музыке, написанной Сакамото совместно с Брайсом Десснером из группы The National и электронным композитором Alva Noto. Партию виолончели исполняет исландка Хильдур Гуднадоттир, прославившаяся саундтреком к сериалу "Чернобыль". Как всегда у Сакамото, идеальное совпадение музыки с "картинкой" – не зря фильм номинировался на "Оскар" за лучший звук.

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