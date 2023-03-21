Знайшли непритомним біля вокзалу: у 56 років помер зірка "Гаррі Поттера" і "Зоряних війн"

Зріст актора становив 132 сантиметри

У вівторок, 21 березня, стало відомо про смерть британського актора Пола Гранта. Чоловік став відомий завдяки ролі гобліна у франшизі "Гаррі Поттер" та евока в шостій частині "Зоряних війн".

Як повідомляє theguardian, Грант був знайдений непритомним біля залізничного вокзалу Кінгс-Крос у Лондоні ввечері в четвер 16 березня. Тоді лікарі констатували в актора відсутність мозкової діяльності. Весь цей час Пол Грант був підключений до апарату життєзабезпечення, і лише вранці у понеділок чоловіка було оголошено мертвим. Причина смерті не розголошується.

Що відомо про Пола Гранта

У Гранта був рідкісний генетичний тип карликовості, його зріст становив 132 см. Чоловік отримав популярність після виходу фільму "Лабіринт" 1986 року з Девідом Боуї та Дженніфер Коннеллі. Також актор грав у фільмі "Лабіринт" (1985) із Томом Крузом у головній ролі. Пол Грант відзначився роллю у картині "Зоряні війни: Епізод 6 — Повернення Джедая", де зіграв представника раси евок. А у фільмі "Гаррі Поттер та філософський камінь" він зіграв гобліна.

Пол Грант у фільмі "Зоряні війни: Епізод 6 — Повернення Джеда"

Пол Грант у картині "Гаррі Поттер та філософський камінь"

Полу Гранту було 56 років

Нагадаємо, що вперше фільм "Гаррі Поттер" вийшов на екрани 2001 року. Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися головні герої "Гаррі Поттера" за 22 роки.