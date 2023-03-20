Засновник відомого російського гурту провалився під кригу — тіло все ще не знайшли

Дмитро Свіргунов лише 11 березня святкував свій день народження

У понеділок, 20 березня, стало відомо, що засновника російського гурту Cream Soda Дмитра Свіргунова забрало під кригу на Волзі в Ярославській області. Тіло музиканта так і не знайшли. 11 березня чоловік відзначив день народження.

Про це повідомляють росЗМІ. Відомо, що в ніч із 19 на 20 березня компанія з 10 осіб вийшла на річку в селі Дієво-Городище. Лід не витримав ваги людей і п’ятеро людей потрапили у воду. Дмитра Свіргунова, його молодшого брата 25-річного Романа Свіргунова, а також їхнього друга 28-річного Георгія Кисельова — бурхливою течією віднесло під кригу.

Повідомляється, що двоє людей — 27-річний Аристарх Ухтомський та Валерія Дерман змогли вибратися, але дорогою до лікарні Аристарх помер. Він уже був у критичному стані.

Інформацію про інцидент підтвердили на сторінці групи Cream Soda в Інстаграмі. Засновника Cream Soda вже вважають імовірно загиблим, як його брата та друга.

Що відомо про гурт Cream Soda

Cream Soda — російський музичний гурт, заснований Дмитром Свіргуновим та Іллею Гадаєвим у 2012 році. Серед найбільш популярних пісень — "Хедшот", "Красиво", "Никаких больше вечеринок", "Плачу на техно".

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