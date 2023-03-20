Солист известной российской группы провалился под лед и утонул

Дмитрий Свиргунов только 11 марта праздновал свой день рождения

В понедельник, 20 марта, стало известно, что основателя российской группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова унесло под лед на Волге в Ярославской области. Тело музыканта так и не нашли. 11 марта мужчина отметил день рождение.

Об этом сообщают росСМИ. Известно, что в ночь с 19 на 20 марта компания из 10 человек вышла на реку в селе Диево-Городище. Лед не выдержал веса людей и пятеро человек попали в воду. Дмитрия Свиргунова, его младшего брата 25-летнего Романа Свиргунова, а также их друга 28-летнего Георгия Киселева — бурным течением унесло под лед. Тело Дмитрия Свиргунова обнаружили в Волге.

Сообщается, что двое людей — 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман смогли выбраться, но по дороге в больницу Аристарх скончался. Он уже был в критическом состоянии.

Информацию об инциденте подтвердили на странице группы Cream Soda в Инстаграме. Брата и друга Свиргунова считают погибшими.

В сети гибель Свиргунова уже считают пророческой. В песне группы "Волга", которая вышла в свет в 2017 году, есть такие строки: "С тобой иду по дну, в плену весенних губ я утону".

Что известно о группе Cream Soda

Cream Soda — российская музыкальная группа, основанная Дмитрием Свиргуновым и Ильей Гадаевым в 2012 году. Среди наиболее популярных песен — "Хэдшот", "Красиво", "Никаких больше вечеринок", "Плачу на техно".

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